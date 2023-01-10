Ege Üniversitesi personeli alacak
Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (09.01.1988 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.) Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.01.2023 (08.30) – 20.01.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 311 3520 - 4325 – 1074 – 3527 – 2155
E-Posta : [email protected]
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