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Ekonomi Ege Üniversitesi personeli alacak
Ekonomi

Ege Üniversitesi personeli alacak

Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:03:00 -
Ege Üniversitesi personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (09.01.1988 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.) Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.01.2023 (08.30) – 20.01.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres                     : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin    : (0232) 311 3520 - 4325 – 1074 – 3527 – 2155

E-Posta                 : [email protected]

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