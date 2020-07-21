Ege Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları

Ege Üniversitesi 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi. ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Ege Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.

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