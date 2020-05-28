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Gündem

Ege Ordusu'nda emir subayına FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün sözde TSK Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 08:52:00 -
Ege Ordusu'nda emir subayına FETÖ gözaltısı

FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Habertürk'te yer alan haberine göre, İzmir TEM Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyon ile gözaltına alanına F.Ö.'nün mahrem imamla kontörlü hatlar üzerinde görüşmeleri tespit edildiği ileri sürüldü.

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