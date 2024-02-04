Ege İhracatçı Birliklerinin Ocak ayı ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı

Ocak ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 3,6’lık artışla 19,3 milyar dolardan 20 milyar 28 milyon dolara ilerledi. Türkiye, geçen 1 yıllık dönemde ihracatını 256,4 milyar dolara taşıdı.



Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik artışla 601 milyon dolardan, 665,5 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 9’luk ilerlemeyle 90 milyon dolar oldu. Sanayi sektörleri 732 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Demir ihracatı zirvede, kuru meyve artış rekortmeni

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ocak ayında yaptığı 185,6 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 birlik arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 38’lik artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara taşırken EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.



Orkinos, Türk somonu ve yumurta ihracatında başarılı bir grafik ortaya koyan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 148 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Üçüncülük el değiştirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 7 yıldır ihracatındaki düzenli artışın semeresini ocak ayında gördü. EYMSİB, yüzde 21’lik ihracat artışıyla hem 121,6 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı, hem de EİB bünyesinde üçüncü sıraya yükseldi.



Son dönemde Avrupa Birliği’ndeki resesyon ve maliyet artışları nedeniyle ihracatta gerileme yaşayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 113 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sıraya adını yazdırdı.

Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ihracatında artış otomatiğe bağlandı

Son 10 yılda ihracatını 3 kat artıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde ihracat artışı otomatiğe bağlanmış durumda. Ocak ayında ihracatını yüzde 30’luk artışla 75,8 milyon dolardan 98.8 milyon dolara ilerleten EHBYİB’in yıllık ihracatı 1 milyar 90 milyon dolara ulaştı.

Maden ve mobilya sektörlerinin ihracatı arttı

Pazarlama faaliyetleri noktasında 2024 yılına fırtına gibi giren Ege Maden İhracatçıları Birliği, ocak ayında yüzde 9’luk ihracat artışına imza attı ve Türkiye’ye 90 milyon dolar döviz kazandırdı.



Kağıt, Mobilya ve Odundışı alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılına başarılı giriş yapan birlikler arasında yerini aldı. EMKOİB’in ocak ayında ihracatı yüzde 6’lık yükselişle 67 milyon dolardan 71 milyon dolara çıktı.

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Zeytinyağı ve tütün ihracatı geriledi

2023 yılında Türkiye’de ihracatını en çok artıran sektör olan zeytinyağı sektörü, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasak sonrasında 2024 yılında o başarılı günleriden uzak bir görüntü sergiliyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ocak ayında 67,3 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılı ocak ayına göre ihracatı yüzde 27,5 eridi.



Tarım sektörleri arasında ihracatında düşüş yaşanan ikinci sektör tütün oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ocak ayında yüzde 24’lük ihracat düşüşü yaşarken hanesine 62,3 milyon dolarlık ihracat geliri yazdırdı.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılı ocak ayında 38,2 milyon dolarlık ihracat başarısı yakalarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 15,5 milyon dolar ihracat yaptı.

Kimya sektöründen 114,7 milyon dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilemeyen sektörler arasında en çok ihracatı 114,7 milyon dolarlık performansla yine kimya sektörü yaptı. Taşıt araçları yan sanayi sektörü 77,7 milyon dolar ihracatı gerçekleştirirken, Elektrik-elektronik sektörü 65,6 milyon dolar, İklimlendirme sektörü 48,5 milyon dolar, makine ve aksamları sektörü 36,6 milyon dolar, çimento cam seramik sektörü 18 milyon dolar, savunma sanayi sektörü 11 milyon dolarlık ihracat seviyelerine ulaştılar.

Ege Bölgesi 2 milyar 409 milyon dolar ihracat yaptı

Ocak ayında Ege Bölgesi’nden 2 milyar 409 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2022 yılındaki 2 milyar 400 milyon dolarlık ihracatı yatay bir seyir izledi.



İzmir, 1 milyar 354 milyon dolarlık ihracata imza atarken, İzmir’in ihracatına iki serbest bölgenin katkısı 273 milyon dolar oldu.



Manisa 364 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sıradaki yerini korurken, Denizli 333 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.



Balıkesir 101 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Muğla ihracatını yüzde 47’lik artışla 64,7 milyon dolardan 94,5 milyon dolar çıkardı ve Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekoru kırdı.



Aydın, 73 milyon dolarlık ihracat yaparken, Kütahya 31,2 milyon dolar, Uşak 29,6 milyon dolar ve Afyon 28 milyon dolar ihracat başarısı gösterdi.

EİB 180 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılının ilk ayında 180 ülkeye ihracat yaparken, listenin başında 153 milyon dolarlık ihracatla Almanya yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat 129,5 milyon dolar olurken, Egeli ihracatçılar zirvenin üçüncü basamağındaki İspanya’ya 96,8 milyon dolar ihracat yaptılar.



İtalya’ya 92 milyon dolarlık, Fransa’ya 72 milyon dolarlık ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri, İngiltere’ye ihracatı karşılığında Türkiye’ye 68,8 milyon dolar döviz kazandırdı. Hollanda 59,5 milyon dolar, Irak 39,4 milyon dolar, Çin 33,4 milyon dolar ve Rusya 32,2 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 sıranın sahibi oldular.

Japonya, İran ve Fas’a ihracatta büyük artış

Ocak ayında EİB’den en çok ihracat artışı olan ülkeler; Japonya, İran ve Fas oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nden Japonya’ya yapılan ihracat yüzde 164’lük artışla 7,6 milyon dolardan, 20,3 milyon dolara çıkarken, İran’a yapılan ihracat yüzde 90’lık artışla 13,8 milyon dolardan 26,4 milyon dolara ilerledi. Egeli ihracatçıların Fas’a ihracatı ise; yüzde 84’lük artışla 12,7 milyon dolardan 23,4 milyon dolara fırladı. EİB’den ihracatın gerilediği ülkeler arasında Rusya Federasyonu yüzde 44’lük düşüşle dikkati çekti. Rusya’ya yapılan ihracat 58,4 milyon dolardan 32,8 milyon dolara geriledi.