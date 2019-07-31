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Ege Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde

Son günlerde dünya genelinde çok sayıda irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son deprem ise Ege Denizi’nde oldu. Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:51
Ege Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde

Son günlerde dünya genelinde çok sayıda irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son deprem ise Ege Denizi’nde oldu. Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:51
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