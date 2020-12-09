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Aktüel Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Aktüel

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:58:10 -
Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.

Günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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