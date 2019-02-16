Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Söke ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.16 Şubat 2019 Cumartesi 21:33
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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