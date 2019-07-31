Ege Denizi'nde 65 kaçak göçmen yakalandı Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk, 39 Pakistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ekipler, bölgedeki başka bir botta da 7'si çocuk, 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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