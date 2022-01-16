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Yaşam Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde deprem!
Yaşam

Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125 kilometre uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 16:05:00 -
Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'de merkez üssü Ege Denizi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 18,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Deprem Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

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