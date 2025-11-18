  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

İfade özgürlükçü batı seviciler şokta! Avrupa’da sansürlü demokrasi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu

Belçika'dan 'Çelik Kubbe'nin yeni gücü TOLGA’ya övgü! Tek atışta vuruyor

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı
Yerel Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Yerel

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.

 

Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi
Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi

Gündem

Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi

{relation id:1965297 slug:'marmara-depremine-karsi-saniyelerle-mucadele-bogazici-universitesinden-yeni-erken-uyari-sistemi'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun
Gündem

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Yunanistan'ın Midilli Adası'na kapıda vize uygulamasıyla giden Türkler, gümrük müdürü Katarina Apostolidou nedeniyle kabus yaşamaya devam ed..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23