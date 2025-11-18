Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.
Gündem
