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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:28
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:28
  1. AFAD
  2. Ayvacık
  3. Çanakkale
  4. deprem
  5. Ege Denizi
  6. Anadolu Ajansı

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