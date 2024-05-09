Ege Bölgesi’nin 4 aylık ihracatı 14 milyar doları aştı!

Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı başında kamuoyu ile paylaşmaya başladığı faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri Ege Bölgesi’nin ihracat istatistiklerinin daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre Ege Bölgesi 2023 yılında 42 milyar 615 milyon dolarlık dışsatıma imza attı.

Ege Bölgesi’nin ihracatının yüzde 56’sını İzmir yaptı

Türkiye’ye ihracatı öğreten İzmir, 2023 yılında 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü il olurken, Ege Bölgesi’nin ihracatının yüzde 56’sını tek başına gerçekleştirdi. İzmirli ihracatçılar 2024 yılının ocak-nisan döneminde ihracatlarını, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,3 artırmayı başardılar.

İzmir’in ihracatına sektörler bazında bakıldığında mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı 554 milyon 332 bin dolar ile en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Bu ihracatı 169 milyon 739 bin dolarla kazanlar, makinalar izlerken, üçüncü sırada 127 milyon 397 bin dolarlık tutarla demir-çelik sektörü takip etti.

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