Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı 7 milyar doları aştı

Türkiye geçtiğimiz 1 yıllık dönemde 34,5 milyar dolar ihracat yaparken, Egeli ihracatçılar Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21’ine imza attı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 7 tarım birliğinin 6 tanesi son 1 yıllık dönemde ihracatlarını artırmayı başarırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracat rakamını koruyan bir performans ortaya koydu.

İhracatın lideri su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ına imza atan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1 milyar 625 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında tarım sektörleri arasında ihracat liderliğini sürdürdü.

Yaş meyve sebze ve mamullerinde hedef 1,5 milyar dolar

Meyve Sebze Mamulleri İhracatında Türkiye lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 216 milyon dolardan, 1 milyar 296 milyon dolara taşıdı. EYMSİB 2023 yılının ilk çeyreğinde de ihracatını yüzde 36’lık artışla 272 milyon dolardan, 322 milyon dolara taşıdı. EYMSİB bu temposunu koruyarak 2023 yılı sonunda 1,5 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor.

Egeli hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatçıları 1 milyar 81 milyon dolarlık ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde tarım sektörlerinde 1 milyar dolar barajını aşan bir diğer birlik Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Son bir yılda ihracatını yüzde 41 artırmayı başaran Egeli hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatçıları 765 milyon dolardan 1 milyar 81 milyon dolara sıçradılar.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 877 milyon dolarlık ihracata imza attı

Türkiye’deki tüm tütün ihracatçılarını çatısı altında toplayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 10’luk artışla 798 milyon dolardan 877 milyon dolara taşıdı.

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Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 871 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu kekik ve defne başta olmak üzere pek çok odundışı orman ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 871 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EMKOİB 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 870 milyon dolarlık ihracata imza attı

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatının domine ettiği ve Türkiye’de kuru meyve ihracatının lideri konumundaki Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 870 milyon dolarlık ihracata imza atarken geçtiğimiz yılki ihracat rakamını korumayı başardı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2022-2023 sezonundaki yüksek rekolteyi dövize dönüştürme konusunda her ay yeni bir başarı hikayesine imza atıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 215’lik artışla 75 milyon dolardan 238 milyon dolara çıkaran EZZİB, geçen 1 yıllık dönemde de ihracatını yüzde 121’lik yükselişle 225 milyon dolardan 498 milyon dolara ilerletti. Zeytin ve zeytinyağı sektörü Türkiye genelinde 675 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı. Altın sıvı ve sofralık zeytin ihracatında 2023 yılı sonunda hedef 1 milyar doları geçmek olarak belirlendi.