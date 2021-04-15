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Gündem Ege beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler
Gündem

Ege beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD bilgileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:18:00 - 2021-04-15 09:04:50
Ege beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

Saat 07.10'da Çanakkale sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10'da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

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