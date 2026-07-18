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Yerel Ege açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ege açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
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Ege açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla gerçekleştirilen yakalamada şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla gerçekleştirilen yakalamada şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi müşterek olarak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi

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