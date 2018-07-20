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EGD’den ‘Ekonomi Basın Tarihi’

“Ekonomi Basın Tarihi” kitabının ikincisi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından yayınlandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:15
EGD’den ‘Ekonomi Basın Tarihi’

EGD tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk Telekom desteğiyle hazırlanan “Ekonomi Basın Tarihi-2” kitabının tanıtım toplantısı, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) gerçekleştirildi.

EGD Başkanı Celal Toprak, kitabın yayımlanmasındaki katkılarından dolayı İTO ve Türk Telekom’a teşekkür etti. Toprak, kitapta ekonomi gazetelerin arşiv haberlerinin yanı sıra ekonomi basınının önde gelen isimlerinin yazılarının olduğunu aktardı.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise BTM, İTO ile EGD’nin bir arada olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:15
  1. EGD
  2. İstanbul Ticaret Odası

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