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Gündem EFT faresi polis kapanından kurtulamadı
Gündem

EFT faresi polis kapanından kurtulamadı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 11:30:00 -
EFT faresi polis kapanından kurtulamadı

Tekirdağ Çerkezköy'de iş yerlerinden sigara alıp, IBAN üzerinden para göndereceğini beyan ederek sahte dekont gösteren bir kişi Çerkezköy polisi tarafından yakalandı. 5 farklı iş yerini aynı yöntemle dolandırdığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy'de büfelerden onlarca sigara alan bir şahıs, gittiği iş yerlerine aynı taktiği uyguladı. Alışveriş bedellerini IBAN hesabı üzerinden bir sonraki güne yapan şahıs, iddiaya göre alışverişini yaptıktan sonra EFT işlemini iptal ederek dolandırıcılık yaptı. Şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak ödeme emri dekontunu da iş yeri sahibine gösterip binlerce liralık alışveriş yapıp kayıplara karışmıştı. Paranın bir süre sonra hesaplarına yatmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan esnaf soluğu Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde alıp şahıstan şikayetçi olmuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan Çerkezköy polisi esnafı dolandıran şüphelinin 24 yaşındaki Ç.A. olduğunu belirledi. Şüpheli Veliköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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