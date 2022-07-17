  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne CHP değişiyor ne de yalaka medya! Yıllardır aynı numara aynı algı

Anıl Çeçen'den şoke eden iddia: CHP’nin elindeki büyükşehirlerde…

Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! Altın ve hazine aramak için geliyorlar

Uzman isim tek tek açıkladı... Tatlı suda yüzmek isteyenlere hayat kurtaran tavsiyeler

Yunanistan'dan yine aynı zalimlik

İşte Taksim Meydanının son hali... Ekrem İstanbullulara sağ gösterip sol vurdu

Faşo Ümit Özdağ'dan olay Kılıçdaroğlu iddiası! "Türkiye için felaket olur" deyip bombayı patlattı

Bakın eski eşi kimmiş! Toplanın millet, Mustafa Sandal’ın maskesini indiriyoruz

Hindistan'dan Türkiye'ye kritik davet! Yerli teknoloji göreve hazır

Yargıdan skandal FETÖ kararı! O şeref yoksunu alçağa oldu olacak bir de madalya taksaydınız
Gündem Efsunlanmış FETÖ'cüler, darbenin 6. yılında hala tiyatro oynuyor! İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü listesindeki Harun Tokak Yazdı..
Gündem

Efsunlanmış FETÖ'cüler, darbenin 6. yılında hala tiyatro oynuyor! İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü listesindeki Harun Tokak Yazdı..

İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü Harun Tokak, hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde teröristbaşı Fetullah Gülen'i övdüğü bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 23:12:00 -
Efsunlanmış FETÖ'cüler, darbenin 6. yılında hala tiyatro oynuyor! İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü listesindeki Harun Tokak Yazdı..

 Yeniakit.com.tr 

Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde, İsveç'e sığınan FETÖ'cülerden Harun Tokak, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i övdüğü bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Gülen'in hastaneye kaldırıldığını teyit eden Tokak, "Bu bayramı Hocaefendi’nin gurbetteki bir hastane odasında geçirdiği doğruydu. Ben de en doğru bilgiyi almak için kahraman kardeşi Mesih Ağabey’i aradım. Bir arabada yolculuk yaparken buldum onu. Sağından solundan yollar, ağaçlar akıp gidiyordu. 'Yolculuk nereye?' dedim. 'Az önce Hocaefendi’nin yanından çıktım eve gidiyorum' dedi." ifadelerini kullandıktan sonra, FETÖ elebaşısının son sağlık durumunu aktardı:

'Hocaefendi’nin kan değerleri çok iyi. Kan şekeri de düzeldi. Normal yemek yiyor. Tabi anamın yemekleri olsa daha bir lezzetle yiyecek.'

Onun için mi, annesini bırakıp, ABD'ye yerleşti!

FETÖ'cü Harun Tokak yazısına şöyle devam etti:

Mesih Ağabey öyle deyince Mustafa Birlik Ağabey’in hanımı Fatma Mirac Anne’nin yemekleri geldi hatırıma. Bu defa da Mirac Annenin oğlu Abdullah Birlik Bey’i aradım. Yine o minare şerefesi gibi geniş omuz çizgileri ve Anadolu toprağını andıran siması ile görünündü telefon ekranında. Arka fonda çok güzel bir şemail-i şerif görünüyordu. Edebiyata ve sanata olan düşkünlüğünü ta İzmir yıllarından biliyorum. Toplantılarda edebiyatla ilgili bir kitap söz konusu olunca Hocaefendi ona, "Sen onu okumuşsundur Abdullah Bey" derdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23