Efsunlanmış FETÖ'cüler, darbenin 6. yılında hala tiyatro oynuyor! İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü listesindeki Harun Tokak Yazdı..

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Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde, İsveç'e sığınan FETÖ'cülerden Harun Tokak, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i övdüğü bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Gülen'in hastaneye kaldırıldığını teyit eden Tokak, "Bu bayramı Hocaefendi’nin gurbetteki bir hastane odasında geçirdiği doğruydu. Ben de en doğru bilgiyi almak için kahraman kardeşi Mesih Ağabey’i aradım. Bir arabada yolculuk yaparken buldum onu. Sağından solundan yollar, ağaçlar akıp gidiyordu. 'Yolculuk nereye?' dedim. 'Az önce Hocaefendi’nin yanından çıktım eve gidiyorum' dedi." ifadelerini kullandıktan sonra, FETÖ elebaşısının son sağlık durumunu aktardı:

'Hocaefendi’nin kan değerleri çok iyi. Kan şekeri de düzeldi. Normal yemek yiyor. Tabi anamın yemekleri olsa daha bir lezzetle yiyecek.'

Onun için mi, annesini bırakıp, ABD'ye yerleşti!

FETÖ'cü Harun Tokak yazısına şöyle devam etti:

Mesih Ağabey öyle deyince Mustafa Birlik Ağabey’in hanımı Fatma Mirac Anne’nin yemekleri geldi hatırıma. Bu defa da Mirac Annenin oğlu Abdullah Birlik Bey’i aradım. Yine o minare şerefesi gibi geniş omuz çizgileri ve Anadolu toprağını andıran siması ile görünündü telefon ekranında. Arka fonda çok güzel bir şemail-i şerif görünüyordu. Edebiyata ve sanata olan düşkünlüğünü ta İzmir yıllarından biliyorum. Toplantılarda edebiyatla ilgili bir kitap söz konusu olunca Hocaefendi ona, "Sen onu okumuşsundur Abdullah Bey" derdi.