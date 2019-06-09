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Efsane Takım Polisgücü Avrupa Şampiyonasında finalde

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Alanya’da oynanmakta olan EuroHockey Club Challenge III 2019 Men karşılaşmalarında ki üçüncü maçında rakibi Norveç’in Furuset Landhockeyklubb Takımı karşısında maçı 5-2’lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

09 Haziran 2019 Pazar 19:48
Efsane Takım Polisgücü Avrupa Şampiyonasında finalde

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Alanya’da oynanmakta olan EuroHockey Club Challenge III 2019 Men karşılaşmalarında ki üçüncü maçında rakibi Norveç’in Furuset Landhockeyklubb Takımı karşısında maçı 5-2’lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı. Yarın oynanacak finalde Macaristan’ın Soroksri-Olcote HC takımıyla karşılaşacak.


Alanya’da düzenlenen EuroHockey Club Challenge III 2019 Men heyecanı sürerken, bugün Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı adını finallere yazdırdı. Çekişmeli geçen maçta Norveç’in Furuset Landhockeyklubb Takımı karşısında maçı 5-2’lik skorla kazanan takım Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı oldu. Yarın final maçını Macaristan’ın Soroksri - Olcote HC takımıyla oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında sporcuların morallerinin yüksek olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi gururla temsil ediyoruz ve üzerimize düşenleri yaparak ülkemize yeni bir Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün zorlu rakibimizi de farklı bir skorla geçerek finale yükseldik. Final maçımızı yarın Macaristan’ın Soroksri - Olcote HC takımıyla yapacağız. Şampiyonluk kupasıyla Gaziantep’e dönmek istiyoruz. Bizlere bu coşkuyu bu gururu yaşatan sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı final maçını Macaristan’ın Soroksri - Olcote HC takımıyla yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:48
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