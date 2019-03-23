Efsane şarkılarıyla "M.F.Ö" Ankara’da

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye’nin uzun soluklu gruplarından olan M.F.Ö ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye’nin en uzun soluklu gruplarından "Mazhar-Fuat-Özkan" (MFÖ) ile Ankara Spor Salonu’nda unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en seçkin sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı efsane müzik grubu ‘MFÖ’ ile buluşturacak. Sanatseverlerin günlerdir heyecanla beklediği büyük buluşma 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin sanatsal değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere hayata geçirilen projelerden biri olan dev konserin biletleri tükenmek üzere. Bilet almak isteyen sanatseverler ise biletlere (www.biletinial.com) internet adresinden ulaşabiliyor.