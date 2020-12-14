Efsane romancı John Le Carre yaşamını yitirdi

Casusluktan yazarlığa geçen efsanevi casus romancısı Jonh Le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Le Carre'ın zatürre sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uzun süredir menajerliğini yapan Jonny Geller, onun için “Tartışmasız bir İngiliz edebiyatı deviydi. Soğuk savaş dönemini betimledi ve takip eden on yıllarda korkusuzca gerçeği iktidara haykırdı ... Bir akıl hocasını, bir ilham kaynağını ve en önemlisi bir arkadaşımı kaybettim. Onun benzerini bir daha görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Richard Thomas Archibald Cornwell ve Olive Cornwell'in oğlu, Aktris Charlotte Cornwel'in kardeşi John le Carré, 19 Ekim'de doğdu. Berkshire'ın yakınında Pangbourne'da St.Andrew hazırlık okulunda resmi eğitimine başladı ve Sherborne okulunda devam etti. 1948'den 1949'a kadar, Berne üniversitesinde yabancı diller üzerine çalıştı. Sonra Oxford da Lincoln kolejine devam etti bir B.A.'le (dereceyle) 1956'da mezun oldu. İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders verdi.

Eton'da öğretmenlik yaptıktan sonra, istihbarat subayı olarak Britanya Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Londra'nın Curzon Caddesi'ndeki MI5 binasındaki bir arka ofiste, işe almak üzere casus adaylarını araştırdı ve birçok adayı işe aldı.

MI5'ten meslektaşı John Bingham'dan esinlenerek, yayıncısının "Chunk-Smith" gibi iki Anglo-Sakson tek heceli isim seçmesi yönündeki tavsiyesine rağmen, John le Carré takma adıyla gerilim kitapları yayınlamaya başladı.

Onlarca yıl gölgeli, gizemli bir figür olarak resmedildikten sonra, özellikle de kamuoyu karşısına çıkmakla ilgilenmediği için Le Carré'ın 2016 yılında The Pigeon Tunnel (Güvercin Tüneli) adlı bir anı kitabı yayınlaması tüm dünyayı şaşırttı.

Annesi onu beş yaşında terk ettikten sonra, istismarcı, dolandırıcı bir baba ile olan kırılmış ilişkisini ve yalnız çocukluk dönemini detaylandıran Le Carré, Margaret Thatcher ve Rupert Murdoch tarafından birkaç kez öğle yemeğine davet edilmiş bu casusluktan yazarlığa evrilmiş tuhaf yaşamını anlattı.

40 yılını Cornwall'da yaşayarak geçiren, iki kez evlenen ve Nick Harkaway adıyla kendisi de daha sonra roman yazacak olan Nicholas adlı bir oğul yetiştiren Le Carré, şunları söyledi: "Ne model bir koca ne de model bir baba oldum ve öyleymiş gibi görünmekle de açıkçası hiç ilgilenmiyorum."

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...