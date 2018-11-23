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‘Efsane indirim’de hafta sonu fırsatı

Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyası sürerken, tüketicilere bir destek de firmalardan geldi. Firmalar, ‘Efsane İndirim’ kampanyalarıyla yüzde 50’ye varan indirimli alışveriş imkanı sağlıyor.

23 Kasım 2018 Cuma 14:42
‘Efsane indirim’de hafta sonu fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyasına firmaların verdiği destek devam ediyor.

Modanisa'da bereketli kampanya

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret sitesi Modanisa, her yıl müşterileri için düzenlediği büyük indirim kampanyasına bu yıl 1 milyon adetlik ürün stokuyla başlıyor. Modanisa müşterileri bu yıl 650 üreticinin 70 bini aşkın ürünlerinden 1 milyon parçalık seçkiyi 23 -24 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirimli alabilecek.

Sonbahar-kış koleksiyonu

Türkiye’den 650 üreticinin ürününü dünyaya açan Modanisa.com’un “bereketli haftasonu”nda, indirime girecek ürünler arasında şık ve zarif kesimlerin yanı sıra, rahat, bol kesim pantolonlar, yüksek bel etekler ve dik yaka kazaklar da bulunuyor.
Modanisa’nın sonbahar-kış koleksiyonundan parçalarının da yer aldığı indirim günlerinde müşteriler, Refka, Alia, Benin, LC Waikiki, FD Sports, Kuaybe, Gider, Makbush, Everyday Basic, Tavin, Mayovera, Ginezza, Bambi Ayakkabı gibi markaların ürünlerini de yüzde 50 indirimle satın alma imkanı yakalayacak.

D’S Damat’tan tüm ürünlerde yüzde 50 indirim

D’S Damat tüm 2018/19 Kış Koleksiyonu ürünlerinde yüzde 50 indirim ile bu hafta sonu ‘Efsane’ alışveriş fırsatı sunacak. Tüm mağazalarında geçerli olacak indirim kampanyasında D’S Damat takım elbise koleksiyonu, triko, kumaş, yelekli modeller ve gömlekler müşterilerle buluşacak. D’S Damat, indirimleriyle şıklığı her ortamda devam ettirmeye devam ediyor. Soğuk kışın olmazsa olmazı zamansız kabanlar ise, çıkartılabilir kürk yakaları ile sizi hem soğuktan hem de sıradanlıktan koruyacak. Spor şık giyimi tercih eden D’S Damat erkekleri için casual koleksiyonda öne çıkan konforlu chino ve denim pantolonlar, yumuşak tuşeli trikolar, desenli gömlekler, zarif kabanlar ve tamamlayıcı yüzde 100 deri veya süet aksesuarlar ile buluşuyor.

A101'de online alışverişte 'Muhteşem Günler' fırsatı

İndirim marketlerinden A101 de, tüketicileri 23-24-25 Kasım 2018 tarihlerinde online alışveriş sitesinde Muhteşem Günlere davet etti. “Emsalsiz Ucuzluk Makinası” sloganıyla her zaman en ucuz olmayı hedefleyen A101, Muhteşem Günler’e özel indirim ve fırsatları tüketicilerle buluşturacak. 2018 yılı bitmeden tüketicilerin ihtiyaçlarını alma fırsatı yakalayacağı A101’de Muhteşem Günler, pek çok farklı ürün grubunda sürprizlerle alışveriş severleri buluşturacak. Muhteşem Günler, A101 e-ticaret sitesi online.a101.com.tr’de geçerli olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:42
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak
  3. Enflasyonla Topyekün Mücadele
  4. Refka
  5. Alia
  6. Benin
  7. LC Waikiki
  8. FD Sports
  9. Kuaybe
  10. Gider
  11. Makbush
  12. Everyday Basic
  13. Tavin
  14. Mayovera
  15. Ginezza
  16. Bambi Ayakkabı
  17. Modanisa
  18. D’S Damat
  19. A101

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