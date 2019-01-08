Efsane güreşçi Yaşar Doğu anıldı





ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık, eski dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Süreyya Yoğurtçu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Ayan, genel sekreter Tahir Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt katıldı.

Gazanfer Doğu, anma töreninde yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evinin yıkıldığını hatırlatarak, o evin müze yapılmasını istediğini söyledi.

Yaşar Doğu'nun sporculuk sonrasında antrenörlük yaptığını hatırlatan Gazanfer Doğu, "Yaşar Doğu, sadece iyi bir baba değil çok iyi de bir antrenördü. Sporcularıyla baba-oğul ilişkisi kurar, ailesine ayırdığı kadar zamanı sporcularına da ayırırdı. İyi bir evlat yetiştirdiği gibi çok iyi sporcular da yetiştirdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu'nun doğduğu Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyü muhtarının Samsun'dan getirdiği toprak ve su, mezarın üzerine döküldü.