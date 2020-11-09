‘Efsane cuma indirimleri’ mercek altında

Ertuğrul Şahan Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılın belirli dönemlerinde özellikle de kasım ayında “efsane cuma indirimleri”, “şahane cuma indirimleri”, “süper cuma indirimleri” gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, tüketicilerin mağdur olmamaları, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar hatırlatıldı. Söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.