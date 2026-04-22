Efkan Ala’dan tarihi ayar: "Seçilmişleri iktidar yaptık, CHP’yi koridorlardan kurtardık!"

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü hatırlattı. Muhtıraların çöpe atıldığı, darbe heveslilerinin sandığa gömüldüğü bir dönemi inşa ettiklerini belirten Ala, AK Parti'nin 19 seçim ve referandumdan zaferle çıkmasının sırrının halkla kurulan sarsılmaz ittifak olduğunu ifade etti.

Ala'nın çok önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Yayman, "Sayın Efkan Ala siyasetçi kimliğinden öte büyük bir entelektüel, Türkiye meseleleriyle dertlenen, bunlar için çözüm arayan ve ömrünü milletine adamış bir devlet adamı." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Efkan Ala, AK Parti'nin Türk siyasetinde bir marka olduğunu, 25 yılda siyasette makas değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"En önemli husus, Türkiye'de sistemle, statükoyla toplum arasında müthiş bir gerilim vardı. Adeta sistem, toplumu kendi arzu ve istikametinde yönetmek değil sadece, yönlendirmek ve biçimlendirmek üzere kurgulamıştı kendisini. Modernleşmeyi de moderniteyi de tamamen insanların hayat tarzını değiştirmek üzere tanımlamıştı. AK Parti'yle bu değişti. Eskiden halkın seçtikleri hükümet olurdu, iktidar olamazdı. AK Parti'yle birlikte halkın seçtikleri hükümet de oldu, iktidar da oldu. Onun için makas değişti diyorum."

Ala, AK Parti iktidarında siyaset yoluyla bütün yanlışların şiddete sapmadan, toplumun bir kısmının şiddete yönelmesine imkan vermeden demokrasi yoluyla çözüldüğünü vurguladı.

– "AK Parti siyasette zihinsel transformasyon gerçekleştirdi"

AK Parti'nin halkla ittifak kurduğuna işaret eden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanıtı ne? Ne zaman büyük problemle karşılaştıysak referanduma gittik, seçim kararı aldık, halka gittik. 19 referandum ve seçimi kazanmış bir kadronun adıdır AK Parti. Lideri de Cumhurbaşkanı'mız da ilk kurduğunda bir şey söyledi, bu çok kıymetlidir, 'Bu partiyi halk kurdu, millet kurdu, biz tabelasını astık. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Önceden muhtıralar verilirdi, hükümetler giderdi. Gitti mi? Gitmedi. Muhtıra verildi, muhtıra alındı, hükümet tarafından çöpe atıldı, yırtıldı, halka gidildi. Halk tekrar iş başına getirdi ve yoluna devam etti."

Ala, AK Parti'nin yaptıklarıyla siyaseti garantiye aldığını dile getirerek, "Millet şunu söylüyor, 'Siyaset çözecek bunu.' Siyasetin dışında herhangi bir kuruma dönüp de 'Siyasete şunu söyle.' demiyor. Kendisi pazarda söylüyor, toplantılarda söylüyor, sandıkta söylüyor. Ne söylüyorsa kendisi söylüyor, ne bekliyorsa da devlet ve millet için siyasetten bekliyor. Önceden böyle miydi? Onun için zihinsel transformasyon sağladı. AK Parti siyasette aynı zamanda zihinsel transformasyon gerçekleştirdi." dedi.

– "CHP'yi o koridorlardan kurtardık"

AK Parti'nin "CHP'yi sandığa çektiğini, ona adresin sandık olduğunu gösterdiğini" ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Önceden hep muhalefet olacak kadar oy alır ama iktidarı sınırlamak için merkezdeki statükonun odaklarıyla ittifak yapardı. Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay koridorlarında iktidar olmanın, iktidar ortağı olmanın yollarını, imkanlarını arardı. Çünkü onlarla işbirliği yaptığında ya muhtıralarla yahut da kararlarla iktidarların önünü kesiyordu. Şimdi artık o imkan kalmayınca, adres sadece ve sadece sandık haline geldi. Artık oralarda uğraşıyor. İyi bir şey. En önemli başarılarımızdan biri de budur. CHP'yi o koridorlardan kurtardık."

Programa, bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri ile teşkilat mensupları katıldı.