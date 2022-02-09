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Gündem Efendimiz'in (SAV) soyuna hakaret eden Prof. Azimli! Ateizm Derneği'nin canlı yayınında tepkileri şikayet etmiş
Gündem

Efendimiz'in (SAV) soyuna hakaret eden Prof. Azimli! Ateizm Derneği'nin canlı yayınında tepkileri şikayet etmiş

"Siyeri Farklı Okumak" kitabında Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret eden Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, 2020 yılında da Ateizm Derneği'nin canlı yayınına katılarak, yazdığı bir başka kitaba gelen tepkileri şikayet ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 22:05:00 -
Efendimiz'in (SAV) soyuna hakaret eden Prof. Azimli! Ateizm Derneği'nin canlı yayınında tepkileri şikayet etmiş

 Yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında çirkin ifadeler kullanan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, 2020 yılında, "Müslümanların Enginizasyonu" adlı kitabına gelen tepkilere, Ateizm Derneği'nin Youtube canlı yayınında cevap verdiği ortaya çıktı.

Önce inkar sonra itiraf!

Prof. Azimli, gelen tepkileri ateistlere şikayet ederek neye hizmet ettiğini ortaya koyarken, Efendimiz'e (SAV) yönelik çirkin sözleri sebebi ile yaptığı açıklamasında ise ortada olan yazılı kanıta rağmen, önce "Hz. Peygamberin annesi, dedesi, nenesi, büyük dedeleri ve 6. kuşaktan Kusay'a kadar hepsi bellidir ve nikah usülü yoluyla evlenmişlerdir. 30 yıllık akademik hayatımda bu düşünce dışında farklı bir şey düşünmedim, konuşmadım, yazmadım." derken ardından da "2008'de basılan kitabımın ilk baskılarında bulunan ve okuyucularımı rahatsız ettiğini sonradan anladığım bir ifadeyi 5. baskıda kaldırdım." itirafında bulundu.

 

Prof. Azimli'nin çirkin hakareti

İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret!
İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret!

İSLAM

İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret!

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