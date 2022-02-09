Efendimiz'in (SAV) soyuna hakaret eden Prof. Azimli! Ateizm Derneği'nin canlı yayınında tepkileri şikayet etmiş

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında çirkin ifadeler kullanan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, 2020 yılında, "Müslümanların Enginizasyonu" adlı kitabına gelen tepkilere, Ateizm Derneği'nin Youtube canlı yayınında cevap verdiği ortaya çıktı.

Önce inkar sonra itiraf!

Prof. Azimli, gelen tepkileri ateistlere şikayet ederek neye hizmet ettiğini ortaya koyarken, Efendimiz'e (SAV) yönelik çirkin sözleri sebebi ile yaptığı açıklamasında ise ortada olan yazılı kanıta rağmen, önce "Hz. Peygamberin annesi, dedesi, nenesi, büyük dedeleri ve 6. kuşaktan Kusay'a kadar hepsi bellidir ve nikah usülü yoluyla evlenmişlerdir. 30 yıllık akademik hayatımda bu düşünce dışında farklı bir şey düşünmedim, konuşmadım, yazmadım." derken ardından da "2008'de basılan kitabımın ilk baskılarında bulunan ve okuyucularımı rahatsız ettiğini sonradan anladığım bir ifadeyi 5. baskıda kaldırdım." itirafında bulundu.

Prof. Azimli'nin çirkin hakareti