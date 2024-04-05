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Etkinlikler

Efendimiz'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerifi'ni ziyarette duygu dolu anlar!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 03:05:00 -

Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Ensar Camii'nde Efendimiz'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerifleri ziyarete açıldı.

40 ipek bohçaya sarılı mübarek Sakal-ı Şerif, Ensar Cami'nde teravih namazı sonrası din görevlileri ve cemaatin tekbirleriyle ziyarete açıldı. Mübarek Sakal-ı Şerif ilk olarak erkeklere, daha sonra hanımlara gösterildi.

Cam şişe içinde saklanan mübarek Sakal-ı Şerif'i ziyareti sırasında camiyi dolduran vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlar, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerif’ini dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.
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Öte yandan mübarek Sakal-ı Şerif'in arife gününe kadar şehirdeki çeşitli camilerde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.
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