Efendimiz'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerifi'ni ziyarette duygu dolu anlar!
Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Ensar Camii'nde Efendimiz'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerifleri ziyarete açıldı.
40 ipek bohçaya sarılı mübarek Sakal-ı Şerif, Ensar Cami'nde teravih namazı sonrası din görevlileri ve cemaatin tekbirleriyle ziyarete açıldı. Mübarek Sakal-ı Şerif ilk olarak erkeklere, daha sonra hanımlara gösterildi.
Cam şişe içinde saklanan mübarek Sakal-ı Şerif'i ziyareti sırasında camiyi dolduran vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.
Vatandaşlar, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) mübarek Sakal-ı Şerif’ini dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.
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Öte yandan mübarek Sakal-ı Şerif'in arife gününe kadar şehirdeki çeşitli camilerde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.
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