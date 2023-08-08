Efendimiz'e (sav) küfre idam cezası! Yasa kabul edildi
Pakistan Parlamentosu onayladığı yeni yasada İslam'a ve İslam peygamberine küfre ağır cezalar getirdi.
Pakistan Parlamentosu; Pyegamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) küfredene idam cezasını getiren yasayı onayladı.
Öte yandan yasaya göre, Ezvac-ı Tahirat'a (ra) küfredene müebbet, Ashab-ı Kiram'a (ra) küfredeneyse 10 sene hapis cezası verilecek.
Yasa parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilirken, Şii milletvekillerinin "ret" oyu kullandığı belirtildi.