Efendimiz,bize 1400 yıl önceden öğütlemişti

Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin. (İmam-ı Gazali)

Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetlerin kapısı ise oruçtur. (İbni Mübarek)

Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır. (Ebu Nuaym)

Aç duranın idraki artar, zekası açılır. Tefekkür, ibadetin yarısı, az yemek ise tamamıdır. (İmam-ı Gazali)

Az yiyenin içi nurla dolar ve Allahü Teâlâ, az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever. (Deylemî)

İnsan kalbi tarladaki ekin, yemek ise yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi, fazla gıda da kalbi öldürür. (İmam-ı Gazali)

Açlık ve susuzlukla nefsle cihad etmek, Allah yolunda cihad gibidir. (İmam-ı Gazali)

Çok yiyip içmek hastalıkların başıdır. (Dare Kutnî)

Oruç tutan sağlıklı olur. (Taberanî)