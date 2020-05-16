Efeler’de kapsamlı sivrisinek mücadelesi

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, yaz öncesi haşerelere ve sivrisineklere karşı merkez mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler’in temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ani artan sıcaklıklarla birlikte hızlı üreyen haşerelere karşı müdahalede vites arttırdı. Efeler ilçesi genelinde kolları sıvayan belediye personeli haftada 2 gün olmak üzere kentteki 83 mahallede sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldığı belirtildi.