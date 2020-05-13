Efeler’de emlak vergisi online ödenebilecek

Efeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında emlak vergisinin online olarak ödenebileceğini duyurdu.

Yapılan duyuruya göre mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs pazar günü sona erecek. Mükellefler, ödemelerini belediye veznelerinden yapabildikleri gibi E-tahsilat sistemi üzerinden de yapabilecek.

Mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Efeler Belediyesi’nden yapılan duyuruda, mükelleflerin, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek takvimde herhangi mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarına vurgu yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye gişelerinde yoğunluk olmaması için vergilerin e-belediye sistemi üzerinden yapılması tavsiye edildi.

Başkan M. Fatih Atay’ın adıyla vatandaşlara gönderilen SMS metninde, “Değerli efeler halkı; 2020 yılı emlak vergisi ödemelerinizin ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020’dir. Emlak vergisi ödemelerinizi www.efeler.bel.tr web adresimizin ‘E-tahsilat’ bölümünden online olarak evlerinizden çıkmadan yapabilirsiniz. Nakit olarak ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız ise Belediyemiz veznelerinden ödeme yapabilecektir. Yoğunluk oluşmaması açısından ödemelerinizi son güne bırakmamanızı önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz” İfadelerine yer verildi.