Efeler Yolu Ultra Trail'de 8 ülkeden 264 sporcu mücadele edecek

İzmir’in eşsiz doğası ile zengin kültürel mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail, bu yıl ikinci kez macera ve doğa tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Tarihi Birgi sokaklarından dağ geçitlerine uzanan organizasyonda 8 ülkeden toplam 264 sporcu parkurlarda ter dökecek.

16-17 Mayıs tarihlerinde İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi’de gerçekleştirilecek Efeler Yolu Ultra Trail’e Türkiye, Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere’den sporcular katılacak. Katılımcılar, Ege’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında uzanan 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlarda mücadele edecek.

İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Efeler Yolu Ultra Trail’in start ve finiş noktaları Birgi merkez olacak.

Organizasyon kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü 50K’lık parkur saat 07.00’de, 30K’lık parkur ise saat 09.00’da başlayacak. 17 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 15K’lık yarış saat 09.00’da, 5K’lık parkur ise saat 10.00’da start alacak. Yarışların ödül töreni ise 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Birgi’de gerçekleştirilecek.

DOĞA, TARİH VE MACERA AYNI ROTADA

Organizasyona adını veren Efeler Yolu, Ege Bölgesi’nin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini bir araya getiren özel rotalar arasında yer alıyor. Toplam 513 kilometre uzunluğundaki parkur; Bornova’dan başlayarak Nif Dağı, Bozdağ ve Aydın sıradağları boyunca ilerleyip Selçuk’taki Meryem Ana Evi’ne kadar uzanıyor. Tarihi köyler, yaylalar, eski patikalar ve etkileyici manzaralar eşliğinde ilerleyen rota, sporculara hem fiziksel hem de görsel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Efeler Yolu, yarış atmosferinin yanı sıra Ege’nin köklü geçmişini keşfetme fırsatı da sunuyor.

 

