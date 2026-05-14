İmamoğlu için yolun sonu! Gözler "Mutlak Butlan" kararında

Parti içerisinde en çok konuşulan senaryo, 38. Olağan Kurultay için beklenen "mutlak butlan" kararı. Eğer mahkeme bu yönde bir karar verirse, kurultay hukuken "yok hükmünde" sayılacak.

İşte CHP kulislerini hareketlendiren son gelişmeler:

Kılıçdaroğlu'nun Dönüşü: Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu, önceki yönetimiyle birlikte hukuken yeniden göreve gelecek.

İmamoğlu İçin Yolun Sonu mu?: Kılıçdaroğlu’nun olası dönüşünde Özgür Özel’i dışlamayacağı, ancak Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir CHP’de varlık gösteremeyeceği iddia ediliyor.

Milletvekilleri arasındaki bölünme derinleşiyor

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı bilgilere göre, CHP TBMM grubunda gidişattan rahatsız olan ciddi bir kitle bulunuyor:

Sadık Takipçiler: 138 milletvekilinden en az 10-15 tanesinin doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığı ve düzenli olarak kendisini ziyaret ettiği belirtiliyor.

Sessiz Muhalefet: Genel merkezin politikalarından rahatsız olan ancak şimdilik sessiz kalmayı tercih eden yaklaşık 40 milletvekilinin daha olduğu öne sürülüyor.

Mektup ve Dosya Hareketliliği: Bazı milletvekillerinin Özgür Özel'e "temiz siyaset" mektubu gönderdiği ve Ankara'daki kapalı toplantılarda İBB dosyalarının değerlendirildiği ifade ediliyor.

Özgür Özel'in "Kopuş" ihtimali

Gazeteci Mahmut Övür, Özgür Özel’in siyasi geleceği için radikal bir karar alma ihtimalini değerlendirdi. Övür'e göre Özel, İmamoğlu’nun hukuki süreçlerinden dolayı partiyi kurtarmak adına eski genel başkanı Kılıçdaroğlu ile yeniden bir araya gelmeyi düşünebilir. Bu hamle, Özel’in "İmamoğlu ve ekibinden kopuşu" anlamına gelecek bir manevra olarak nitelendiriliyor.

Genel Merkezin savunması: "Saldırı altındayız"

Mevcut yönetim ise bu iddiaları reddederek partinin bir "saldırı" altında olduğunu savunuyor. Bazı yönetim yanlısı isimler, Özgür Özel’in genel başkanlıktan liderliğe yükseldiğini iddia ederken, her türlü riske karşı bir "yedek parti" hazırlığı yapıldığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

CHP’deki bu çok başlılık ve moral bozukluğunun, önümüzdeki günlerde mahkemeden çıkacak kararlarla daha da netleşmesi bekleniyor.

