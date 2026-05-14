Xi Trump’ı görkemli törenle karşıladı! 9 yıl sonra ilk ziyaret

Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün başkent Pekin’e ulaşan ABD Başkanı Donald Trump, iki gün sürecek diplomatik temaslarına başladı.

Pekin’de görkemli karşılama

Xi Jinping tarafından onuruna düzenlenen törende, iki lider önce ülkelerinin resmi heyetlerini selamladı.

Çin ve ABD milli marşlarının çalınmasının ardından, Xi ve Trump kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören kıtasını ve ellerinde bayraklarla kendilerini karşılayan çocukları selamladılar.

Liderler, karşılama töreninin ardından kritik diplomatik görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Büyük Halk Salonu'na giriş yaptı.

9 yıl sonra ilk ziyaret

ABD Başkanı Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan "Air Force 1" uçağı, dün yerel saatle 20:00 sularında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. Trump’a kabine üyelerinin yanı sıra ABD iş dünyasının önde gelen temsilcileri de eşlik ediyor. Bu ziyaret, 9 yıllık bir aranın ardından bir ABD başkanının Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Havalimanındaki karşılamanın ardından makam aracıyla konaklayacağı otele geçen Trump'ın, ziyareti kapsamında ticaret ve bölgesel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.