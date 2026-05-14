CHP’nin kimyası nasıl bozuldu? Genel merkeze kadar yayılan "yolsuzluk pandemisi

Müderrisoğlu'nun analizinde öne çıkan kritik noktalar şunlardır:

38. Kurultay: Siyasal genetiğin miladı

Politik Milat: 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve şaibe gölgesinden aklanamayan 38. Kurultay, bugünkü CHP'nin politik miladı ve genetiği ile oynanma noktası olarak nitelendirildi.

4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve şaibe gölgesinden aklanamayan 38. Kurultay, bugünkü CHP'nin politik miladı ve genetiği ile oynanma noktası olarak nitelendirildi. Siyasi Mühendislik: CHP tabanının "büyük umut" diyerek sarıldığı bu sürecin, aslında bir siyasi mühendislik ürünü olduğu ve partinin bu süreçte "araçsallaştırıldığı" belirtildi.

"Şahsi ajandalar ve marka kirliliği"

Aklanma Çabası: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin, kendi şahsi ajandalarını ve "defolarını" CHP markasını kirletme pahasına partinin içerisine boca ettikleri ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin, kendi şahsi ajandalarını ve "defolarını" CHP markasını kirletme pahasına partinin içerisine boca ettikleri ifade edildi. Vesayet Denetimi: Özgür Özel üzerindeki "vesayet denetiminin" ve İmamoğlu’nun hususi mesajlarının damga vurduğu seçim sürecindeki 108 mitingin yeniden incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Dehşet dengesi ve çözülme

Şantaj Kozu: CHP içindeki farklı kliklerin birbirlerine karşı "şantaj kozu" tuttuğu ve partide bir "dehşet dengesi" kurulduğu savunuldu.

CHP içindeki farklı kliklerin birbirlerine karşı "şantaj kozu" tuttuğu ve partide bir "dehşet dengesi" kurulduğu savunuldu. Çözülme Süreci: Yanlışlara ve sıkıntılı isimlere arka çıkılması nedeniyle partinin yerel yönetimlerden başlayarak çözüldüğü; önemli isimlerin siyasi, kişisel veya idari nedenlerle partiyi terk ettiği aktarıldı.

Kamuoyu ve anketler

Müderrisoğlu yazısında, aleniyet kazanan rüşvet çarkına ve ahlaki yozlaşma iddialarına rağmen anketlerde CHP oylarının hâlâ yüzde 30 bandına yakın seyretmesini dikkat çekici bularak, bu durumun siyasi ve ahlaki çöküntünün sıradanlaşmasıyla mı yoksa tepkisel oyların konsolidasyonuyla mı ilgili olduğunu sordu.

{relation id:2001481 slug:'nevsin-menguden-chpli-vekillere-sert-uyari-grup-seks-ve-viski-partisi-yapamazsiniz'}