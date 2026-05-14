Arazi göle döndü! Bali değil Sivas, pirinç değil hububat tarlası
Sivas’ta şiddetli yağışların ardından hububat ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezine yakın bir tarlada oluşan görüntü, Bali’deki pirinç tarlalarını andırdı.
Sivas’ta şiddetli yağışların ardından hububat ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezine yakın bir tarlada oluşan görüntü, Bali’deki pirinç tarlalarını andırdı.
Sivas’ta yoğun yağışların ardından su tutan hububat tarlası, gölü andıran görüntüsüyle dikkat çekti.
Sivas'ta son yılların en yoğun yağışlı mevsimleri yaşanırken birçok akarsu taştı. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının dolmasının yanı sıra bazı tarım arazileri de su tutmaya başladı. Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan arazi de su tutarak gölü andırdı.
Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturulan ve bu yıl hasat edilmesi planlanan hububatlar su altında kaldı. Bali'deki pirinç tarlalarını aratmayan arazi, dron ile havadan görüntülendi.
Her yıl ektiği tarım arazileri bu yıl sular altında kalan Ziya Kurt, "Burası pirinç tarlası değil. Hava şartlarından dolayı her yerde gölet oluştu ama Sivas merkeze yakışmayan bir görüntü burası.
Gerçekten içler acısı. Şu an arazilerimizi ekemiyoruz. Elimizde ki buğdaylar çürüdü. Yoğun yağışlardan oldu tabii. Göl değil adeta baraj oluştu burada. Pirinç ekmedik ama görünüşte içler acısı, pirinç tarlası gibi oldu, elektrik panomuzu bile açamıyoruz" şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23