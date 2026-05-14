Vücudunuz için bunu yapmayın! Bu meyveleri içmeyin, yiyin! Mutfaktaki gizli zehir

Karaciğer Yağlanması: Fruktoz, vücutta sadece karaciğer tarafından işlenebilir. Bir bardak portakal suyu için yaklaşık 3-4 portakal gerekir. Bu kadar yoğun şeker bir anda karaciğere yüklendiğinde, organ bu yükü taşıyamaz ve yağa dönüştürerek depolar. İnsülin Direnci ve Diyabet: Lif desteği olmadan alınan sıvı şeker, kan şekerini bir anda zirveye çıkarır. Bu durum zamanla pankreası yorar ve Tip 2 diyabete kapı aralar.