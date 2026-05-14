İBB Meclisinde Denetim Raporu tartışması: Harcamalar ve kayıp sütler gündemde

Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de toplanan mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Denetim Raporu’ndaki bulguları paylaştı. Kaynar, bazı ihalelerde "farklı iş tanımlarının bir arada yapılması" şartı getirilerek rekabetin engellendiğini savundu. Örnek olarak Kültür AŞ’ye verilen 1,5 milyar liralık ihaleyi gösteren Kaynar, benzer şartlar nedeniyle ihalelere tek geçerli teklifin sunulabildiğini öne sürdü.

Araç kiralama ödeneği 5 yılda 19 kat arttı

İBB'nin araç kullanım politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Kaynar, tasarruf söylemlerinin aksine kiralık araç sayısında ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Kaynar’ın paylaştığı verilere göre; İBB, İSKİ ve İETT bünyesinde 2025 yılında toplam 2 bin 323 adet binek araç kiralandı. Araç kiralama ödeneğinin ise 2021 yılında 246 milyon lira iken, 2025 yılında 4 milyar 854 milyon liraya çıkarak yaklaşık 19 kat artış gösterdiği belirtildi.

"1 milyon 267 bin litre sütün akıbeti belirsiz"

Süt dağıtımı konusundaki verilere de değinen Kaynar, 2025 yılında ihalesiz alınan 11 milyon 800 bin litre sütün sadece 10 milyon 532 bin litresinin dağıtıldığını ifade etti. Aradaki 1 milyon 267 bin litrelik farkın dosyada açıklanmadığını söyleyen Kaynar, süt dağıtım maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, bu yardımın market kartları üzerinden yapılması durumunda iki katı daha fazla süt dağıtılabileceğini savundu.

Deniz takside 500 milyon lirayı aşan harcama

Deniz taksi işletmesindeki gelir-gider dengesizliği raporun en dikkat çekici maddelerinden biri oldu. Kaynar, 2025 yılında deniz taksilerden 74 milyon 479 bin lira gelir elde edilmesine karşın, işletme giderleri için KDV dahil 574 milyon 862 bin lira harcandığını açıkladı. Kaynar, "Elde edilen gelirden 10 kat daha fazla para harcanmış, zararın boyutunu siz hesaplayın" değerlendirmesini yaptı.

CHP'den sosyal belediyecilik savunması

AK Partili Kaynar’ın eleştirilerine yanıt veren CHP’li Meclis Üyesi Onur Uğurdan, ihalelerdeki elenmelerin eksik evrak ve teminat gibi yasal gerekliliklerden kaynaklandığını belirtti. Süt dağıtım araçlarının sadece süt taşımadığını, aynı zamanda uzman ekiplerle sosyal hizmet sağladığını ifade eden Uğurdan, deniz taksi konusundaki zararı ise şu sözlerle savundu:

"Belki İBB deniz taksiden dolayı zarar ediyor gibi gözükebilir, bu doğru. Ancak ana hatların dışında kalan yerlerde vatandaşın bu hizmete ihtiyacı var. Bu, sosyal belediyeciliğin bir göstergesidir. Özel işletmeye devredilse maliyetler 5-10 kat artar. İBB sadece kar odaklı bakamaz."