SON DAKİKA
İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı
İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyonel menzil 500 kilometreye çıkarıldı

İran Devrim Muhafızları, bölgedeki stratejik dengeleri değiştirecek bir karara imza atarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonel savunma menzilini 500 kilometreye kadar genişlettiğini duyurdu. Bu adımın, bölgedeki gemi trafiği üzerindeki denetim ve yönetimi güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin iki ayı aşkın süredir devam ettiği bir dönemde, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları henüz çözülebilmiş değil. ABD Başkanı Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmayı planladığını açıklamasının hemen ardından, İran Devrim Muhafızları'ndan operasyonel kapasiteyi artırma açıklaması geldi. Bu yeni hamle ile İran, boğaz üzerindeki askeri ve idari hakimiyetini daha geniş bir sahaya yaymayı hedefliyor.

Arakçi’den BAE ve İsrail mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Arakçi, güvenlik birimlerinin bu tür iş birliklerini uzun süre önce tespit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek."

Bakan Arakçi, bu gelişmenin İran liderliğine daha önce rapor edildiğini ve gelinen noktada konunun kamuoyuyla paylaşıldığını ifade ederek, bölgedeki diplomatik ve askeri gerilimin altını çizdi.

şizofren

iranın bi tane seveni yok eeee zaten bu işler böyle olur...zaren yikdu da sömüren faydalanan çin rusya vardı...onlarda yakında hepten satarlar...
