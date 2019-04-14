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Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor

Play-off yarı finali ikinci maçlarında Halkbank ile Fenerbahçe ve Arkas Spor ile Galatasaray yarın karşılaşacak

14 Nisan 2019 Pazar 10:52
Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında yarın Halkbank ile Fenerbahçe ve Arkas Spor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Halkbank, Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Arkas Spor ise İzmir'deki Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı konuk edecek. İki karşılaşma da saat 18.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği serilerde Fenerbahçe'nin Halkbank önünde, Arkas Spor'un ise Galatasaray karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Serilere eşitlik gelmesi halinde finalistler, üçüncü maçların ardından belli olacak.


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:52
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Halkbank
  6. Voleybol

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