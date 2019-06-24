Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek

Kızılay Aydın Kan Bankası’nın, Efeler Belediyesi’nde düzenlediği kan bağışı kampanyasına, belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Duyarlı ve gönüllü personelin katılımının hedeflendiği kan bağışı kampanyasına ilk bağışı, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay gerçekleştirdi.

Kan bağışı etkinliğini farkındalık adına gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Atay, “İnsanların duyarlı bir şekilde kan vermesini önemsediğim için ben de bir belediye başkanı olarak bu farkındalığın içinde bulunuyorum. Kana ihtiyacı olan insanlar için toplumumuzun ihtiyaç olduğu zaman kolaylıkla bulabilecekleri bir merkez olan Kızılay’a kan vermelerini uygun buluyorum. Tabi bu kanların insan hayatında yeri çok önemli ve hayat kurtarıcı, bu yüzden çok önemsiyorum. Bizler yurttaşlık görevimizi yerine getiriyoruz.” dedi.

Bağış kampanyasını verdiği kanla başlatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’dan sonra belediye başkan yardımcıları, bazı şube müdürleri ve belediye çalışanları da destek verdi.