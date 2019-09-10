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Efeler Belediyesi logo yarışmasında süre uzatıldı

Efeler Belediyesi logosunu yenilemek üzere açtığı yarışmanın başvuru süresi, 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

10 Eylül 2019 Salı 10:13
Efeler Belediyesi logo yarışmasında süre uzatıldı

Efeler Belediyesi logosunu yenilemek üzere açtığı yarışmanın başvuru süresi, 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.


Ağustos ayı başında Efeler Belediye Meclisi’nin onayladığı yarışma; hızla gelişen Efeler’in önemli ve kültürel değerlerinin yanı sıra,sosyal yapısı, eğitim altyapısı ile “Marka Kent” olma çalışmalarına yeni bir logo tasarımı ile katkı koyma amacıyla açıldı. Yurttaşlardan gelen talepler nedeniyle düzenlenen yarışma ile 2014’te kabul edilen logonun değiştirilmesi öngörüldü.


Efeler Belediyesi’nin açtığı yarışma şartnamesinde özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı bir logo beklentisi de dile getirildi.


Şeffaflık ilkesi gereği Efeler Belediyesi ve Efebel Şirketi çalışanlarının yarışmaya katılamayacağı kararı alındı. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce başka yarışmaya katılmamış olması şartı da getirildi.


Yarışmada, birinci seçilecek esere 20 bin lira, 2. ve 3’lüğe ise 5’er bir lira para ödülü verilecek.


Yarışmaya katılmak isteyenler 27 Eylül 2019 tarihine kadar eserlerini Efeler Belediyesi’ne ulaştıracaklar. Seçici Kurul, 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında eserleri değerlendirecek.


Yarışmaya katılan eserler 7 -13 Ekim arasında www.efeler.bel.tr adresinde ve belediye binası giriş katında halk oylamasına sunulacak. Sonuçlar ise 14 Ekim’de ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:13
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