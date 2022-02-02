Efecan Karaca Fenerbahçe’ye mi geliyor? Efecan Karaca kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Fenerbahçe, Efecan için sürpriz bir hamle yaptı. Alanyaspor'la masaya oturan sarı-lacivertliler, oyuncuyu resmen istedi. Sabaha’ın haberine göre, Bonservis pazarlığının yapıldığı görüşmede takas da konuşuldu. Takasta adı geçen futbolcu Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'nin Fatih Karagümrük döneminde de kadrosuna katmak istediği Sinan Gümüş'tü. Efecan'ın kulübüyle sözleşmesi haziranda bitiyor.Fenerbahçe, devam eden ara transfer döneminde Efecan Karaca ile görüşmeye başladı ve orta saha mevkiide oynayan futbolcunun hayatı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Efecan Karaca kimdir, kaç yaşında, hangi mevkiide ve takımda oynuyor?

Efecan Karaca kimdir nereli?

16 Kasım 1989 yılında dünyaya gelen Efecan Karaca Türk millî futbolcudur ve orta saha pozisyonunda oynamaktadır. 2022 yılı itibari ile 32 yaşındadır. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Karaca, futbol kariyerine 2001'de Galatasaray altyapısında başlamıştır. Karaca, 2007-2008 sezonu öncesinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir.

1. Lig'de 2008-2009 sezonunda mücadele eden ve Gaziantep'te kiralık olarak geçirdiği süreçte, oynadığı 31 lig maçında 2 gole imza attı. Sezon sonunda Galatasaray'a dönen Karaca'nın, kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ardından 1. Lig ekibinden Kartalspor ile anlaşan Efecan Karaca, 2009-2010 sezonunda 29 lig maçında görev alark 2 gol kaydetmiştir. Sonraki sezon başında, 1. Lig takımı Adanaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karaca, yarım sezon geçirdiği Adanaspor'da 14 maça çıkıp 1 de gol atmıştır.

Sezonun devre arasında sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırılması üzerine, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Adana Demirspor'da 12 lig maçında 1 gol kaydeden Karaca, 2011-2012 sezonunu aynı ligdeki Sarıyer'de geçirmiştir. 2012-2013 sezonun başında, 1. Lig'deki Kartalspor'a dönen Efecan Karaca, Kartalspor'da çıktığı 26 lig maçında 2 gol kaydetmiştir. Sezon sonunda takım ligden düşerken, kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

2013 yılında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Karaca, 2013-2014 sezonunda 38 lig maçında 5 gol atarken, bir üst lig olan 1. Lig'e yükselme hakkı kazanmıştır. Bir sonraki sezonda, sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Efecan Karaca, sezonu 31 lig maçında attığı 7 golle tamamlamıştır.

2016 sezonunda ligde 29 maçta yer alan Efecan Karaca, 2 gol kaydederken, sezon sonunda takım Süper Lig'de oynamaya hak kazanmıştır. 2016-2017 sezonunun başında Alanyaspor ile olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Karaca, kariyerine şu an için Alanyaspor'da devam etmektedir fakat transfer konuşmaları ile gündeme gelmektedir.