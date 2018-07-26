THY - Konya
0553 313 94 23

Edremit'te plaj şemsiyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Van Edremit'te otomobilde yapılan aramada plaj şemsiyesinin içine gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü T.B. ise gözaltına alındı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:24
Edremit'te plaj şemsiyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yaptı.

Sürücü gözaltına alındı

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında bulunan plaj şemsiyesine gizlenmiş 40 pakette 21 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü T.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:24
  1. Van
  2. Narkotik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cesur Kız Ahed Tamimi özgürlüğe gün sayıyor
    1. Cesur Kız Ahed Tamimi özgürlüğe gün..
    2. Rumlar ürktü! 'Çavuşoğlu bizi tehdit..
    3. Edremit'te plaj şemsiyesinin içinden..
    4. İstanbul'da kurallara uymayan..
    5. CHP'li Yaşar Tüzün'den "59 il başkanı..
    6. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    7. Muharrem İnce açıkladı: CHP kurultaya..
    8. İngiliz jetleri Rus savaş uçakları..
    9. TOKİ Samsun Canik konut kuru sonuçları
    10. Akşener yıllar önce söylemiş: Hep..
    11. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
    12. Başkan Erdoğan: Dünyanın en büyük..
    13. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen 22..
    14. Evdeki büyük tehlike: Youtuberlar!..
    15. Sağanak nedeniyle İstanbul'da yol çöktü!
    16. Kılıçdaroğlu'na destek veren il..
    17. İki ülke arasında bayrak krizi:..
    18. Yusuf Tekin MEB Müsteşarlığı..
    19. Adana'da kan donduran olay! 2 kız..
    20. MHP'den uzman çavuşlar için hükümete..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi