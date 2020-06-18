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Aktüel

Edremit’te kenevir operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi çerçevesinde yapılan kenevir bitkisi ve tohumu ile geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:43:13 -
Edremit’te kenevir operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi çerçevesinde yapılan kenevir bitkisi ve tohumu ile geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ekipler Edremit’in Altınoluk ve Güre Mahalleleri’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Bu kapsamda yapılan aramalarda; 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu ve bir adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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