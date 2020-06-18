  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edremit’te çekirge paniği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evi çekirgeler bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:21:09 -
Edremit’te çekirge paniği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evi çekirgeler bastı.


Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli Altınkum Mahallesi 2048 Sokak’ta meydana geldi. N.A. dairesinde yarasalar olduğunu bildirerek 112’den yardım istedi. Bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Akçay müfreze ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dairede yarasa değil, çekirgeler olduğu tespit edildi. 20’ye yakın çekirge yakalanarak imha edildi. Daire sahibi ekiplere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı