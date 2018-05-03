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Edremit-Yenice yolunda sıcaktan asfalt eridi

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunda, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:54
Edremit-Yenice yolunda sıcaktan asfalt eridi

Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları, Edremit-Yenice karayolunun kırsal Hacıaslanlar mahallesinde karayolundaki asfaltı eritti. Sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarına zift bulaşmaması için yol dışına çıkarak ilerledi.

Sürücü Şakir Çatalkaya “Havalar 1 haftadır aşırı sıcak. Bugünün havanın en sıcak günü. Yoldaki asfalt bile eridi” dedi.

Hacıaslanlar Mahallesi sakinlerinden Huzur Tuzlu ise “Bu asfalt üç ay önce yapıldı. Ama havanın sıcak olması dolayısıyla daha fazla dayanamadı, bozuldu” dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:54
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