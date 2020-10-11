  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edremit Körfezi'nde zeytinde "kırma" mesaisi başladı
Aktüel

Edremit Körfezi'nde zeytinde "kırma" mesaisi başladı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker: - "Kırma zeytin tamamen doğal fermente yöntemiyle yapılır. Zeytin toplanıldığı zaman acıdır. Kırma zeytin, yeşil zeytinden yani kararmamış, ilk yağa girmeye başlamış yeşil zeytinden yapılır"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:52:38 -
Edremit Körfezi'nde zeytinde "kırma" mesaisi başladı

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi bölgesindeki Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde kırma zeytin mesaisi başladı.

Özellikle Ege Bölgesi'nde sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti kırma zeytin, dalından toplanan Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin taş ya da tahtalarla kırılmasıyla elde ediliyor.

Tatlı su dolu kaplarda 2-3 günde bir suyu değiştirilerek yaklaşık 20 gün bekletilen zeytinler, olgunlaştıktan sonra sofralarda yerini alıyor.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sezonunun başlamasına az bir zaman kala tarla sahiplerinin ilk zeytinlerden tadımlık hazırladığını söyledi.

Bölgenin 3-4 aydır pek yağış almamasından dolayı ticari olarak kırma zeytin hasadına başlanmadığını belirten Diker, şöyle devam etti:

"Zeytinlik sahipleri tarlalarına giderek, evlerinde tadımlık yiyecekleri bir miktar, susuzluktan yanmayan, yanık olmayan zeytinlerden toplar. Bunları evlerine getirerek 3-5 kilogram yeşil zeytinin kırmasını yaparlar. Soğuk kış günlerinde tarhana çorbasının yanında, kahvaltılarda tüketirler ya da hasat zamanı tarlada çalışırken yanlarında götürürler. Bu bölgede yaşayan, bunun tadına varmış insanlar muhakkak kırma zeytini evlerinde, sofrasında bulundurmak için yaparlar."

Diker, kırma zeytin için ağaçların üst kısımlarından seçilen, yeşilden sarımtırak rengini almaya başlamış ürünlerin toplandığını anlattı.

Bazı kişilerin kırma işlemi öncesi zeytini bıçakla çizdiğini dile getiren Diker, "Kırma zeytin tamamen doğal fermente yöntemiyle yapılır. Zeytin toplanıldığı zaman acıdır. Kırma zeytin, yeşil zeytinden yani kararmamış, ilk yağa girmeye başlamış yeşil zeytinden yapılır." dedi.

Diker, bekletilip olgunlaştırılan zeytinin, üzerine hafif tuz, limon tuzu ve zeytinyağı konularak tüketildiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti
Dünya

Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni kaynaklarının ortaya attığı Azerbaycan ordusunun Kapan şehrini bombaladığı iddialarını yalanladı...
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay