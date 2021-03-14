Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadılar

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 9 yıl önce hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin eski futbolcusunu unutmadığı belirtilerek, "Kulüp başkanımız Katipoğlu, 2004-2010 yıllarında Ankaraspor forması giyen ve 2012 yılında yaşamını yitiren Ediz Bahtiyaroğlu'nun Bursa'daki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ediz Bahtiyaroğlu anısına arkasında adının ve soyadının yazılı olduğu imzalı forma yaptıran başkent ekibi, formayı Bahtiyaroğlu ailesine takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

Ediz Bahtiyaroğlu'nun kabri başında duaların okunmasının ardından Katipoğlu'nun, Bahtiyaroğlu ailesine önümüzdeki sezonlarda "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" düzenlemeyi planladıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Ediz, benim başkanlığım döneminde Ankaraspor'a geldi ve evladım kadar sevdiğim bir oyuncuydu. Ankara'dan ayrıldığım dönemde de sürekli telefonlaşırdık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Rabbim mekanını cennet eylesin. Erkenden aramızdan ayrılışı bizleri de çok derinden etkiledi ama kaderin önüne geçilmiyor. Ankaraspor olarak bizler evladımızın adını yaşatmak adına daha önce oynadığı; Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Eskişehirspor ve Bucaspor gibi kulüplerle bağlantıya geçerek 6 kulübün yer aldığı "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" adlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bahtiyaroğlu ailesinin de "Ediz Bahtiyaroğlu" adına yapılacak bir turnuvanın kendilerini çok sevindireceğini ifade ettiği belirtildi.