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Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, nerelidir? Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında neden öldü?

Kamuoyunun yakından tanıdığı Eskişehirspor'un futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmiş ve futbol dünyasını yasa boğmuştu. Taraftarların ölüm yıl dönümünde andığı futbolcu önemli takımlarda forma giymişti. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımlarda oynadı? Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında neden öldü? İşte ayrıntılar...

05 Eylül 2019 Perşembe 16:51
Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, nerelidir? Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında neden öldü?

Kamuoyunun yakından tanıdığı Eskişehirspor'un futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmiş ve futbol dünyasını yasa boğmuştu. Taraftarların ölüm yıl dönümünde andığı futbolcu önemli takımlarda forma giymişti. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımlarda oynadı? Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında neden öldü? İşte ayrıntılar...

Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.  Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.

Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi. 

Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında neden öldü?

5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:51
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